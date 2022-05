Nathalie WALENSKI

■ collecter, traiter, transmettre et exploiter les informations médicales concernant les patients en vue de l’évaluation de l’activité médicale de l’établissement en MCO et SSR.



■ Contrôler des informations relatives à l’activité médicale, leur cohérence et l’exhaustivité de l’information médicale et du codage des actes CCAM.



■ Assurer l’appui technique et la formation des médecins, soignants et secrétaires médicales dans leur activité de saisie des informations.



■ Organiser la saisie centralisée des données sur la base des dossiers, du dossier patient informatisé, et des comptes rendus médicaux.



■ Préparer l’envoi des rapports a l’ATIH



■ Formater des fichiers fichcomp des DMI et MO



■ Collaborer avec le bureau des entrées









Mes compétences :

Esprit d'équipe

Assiduité

Conscience professionnelle