Nathalie WOZNY

J’ai plus de 25 années d’expériences en entreprises et associations, 15 années passées en audit, 10 années à accompagner des dirigeants dans le domaine administratif et comptable.

L’expérience en audit m’a permis d’acquérir de la méthode et de la rigueur quel que soit le travail à fournir. J’ai approché des fonctions transversales telles que la formation, le tutorat, la gestion d’un planning, le recrutement (j’ai été référent ESCEM au bureau de Tours pour recruter des stagiaires de l’école).

Au cours de ma pratique professionnelle, j’ai accompagné des dirigeants en tant que comptable puis responsable comptable ou bien assistante de direction avec la même volonté d’améliorer les choses ou bien d’apporter une solution.

Au regard de ce parcours, j’ai développé un certain nombre de compétences :

- Une expertise dans le domaine comptable et administratif par exemple la mise en place d’un contrat de professionnalisation à la Maison des Cadres ;

- Des techniques rédactionnelles en licence professionnelle d’écrivain public ;

- Des compétences relationnelles en développant l’écoute active (écouter sans juger, dénouer un conflit, mieux comprendre un comportement).

Au vu de mon parcours et des compétences que j’ai développées, ce que je recherche aujourd’hui, c’est d’occuper des fonctions polyvalentes dans une structure à taille humaine.

Enfin d’un point de vue personnel, diplômée d'Etat de la licence professionnelle d'écrivain public à La Sorbonne Paris 3, je vous propose mes services de conseil en écriture professionnelle et privée. « L’écriture est la peinture de la voix. » disait Voltaire, je suis le pinceau qui dessine et exprime votre pensée.



Mes compétences :

Écrivain

Écrivain public

Histoire

Rédacteur

Rédaction

budgets

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Audit