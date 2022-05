Nathaly BOUJEDO CHAREYRE

J'assure le développement de gammes de produits consommables et textile pour atteindre les objectifs de ventes, de profits, de gestion du stock, de part de marché et de réalisation des plans d'actions.



- Surveille quotidiennement des tableaux de bords en mettant en place des actions de corrections si nécessaire,



- Contrôle de manière hebdomadaire des rapports d'analyse de marges et en mettant en place les actions appropriées



- Assure une relation étroite avec le Service Marketing.



Management - Services Administration des Ventes Machines, Consommables, Textile et Cosmétiques = >

- Supervise le traitement administratif des commandes depuis leur réception jusqu'à la livraison chez les clients et l'administration de l'après-vente ; le suivi des dossiers clients, de l'en-cours de facturation et des litiges



Mes compétences :

ADV

Chef de produit

Management d'équipe

SAP R/3

Management de projets

Administration des ventes

Satisfaction client

Management

Textile

Achat

Sourcing