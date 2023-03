Nathan BOSCHI

Etudiant en première année de BUT Informatique à lIUT Nord Franche-Comté, département Informatique à Belfort. Je développe mes compétences dans différents langages de programmation (Java, Python (Flask), PHP, JavaScript, HTML, CSS) durant mon cursus à lIUT et de façon autodidacte. Mes expériences en tant que bénévole mont permis de développer mes compétences personnelles et professionnelles (Gestion de projet, Autonomie, Précision, Assiduité). Pour développer mes compétences et faire un lien avec le monde professionnel je suis à la recherche dune alternance dès lannée prochaine.