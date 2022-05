Nathan GALLOT

Actuellement étudiant au Cycle Préparatoire Intégré à l’International (CPII) de l'ESIGELEC à Rouen, je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage dans le domaine des énergies pour une durée de 3 ans (2019/2022).



Je pense avoir les qualités nécessaires pour atteindre mon but : intégrer un département de Recherche et Développement. En effet je suis sociable, rigoureux, curieux et surtout créatif.



Je me suis grandement impliqué dans la vie étudiante de mon école après avoir fait la promotion de cette dernière dans mon ancien lycée Pierre Corneille à Rouen.

Je possède également un bon niveau d'anglais notamment grâce aux nombreuses soutenances réalisées durant mes années à l'école.

J'ai également un niveau convenable en informatique (langage C) avec la réalisation d'un projet ayant pour but l'élaboration d'un programme devant trouver la sortie d'un labyrinthe.