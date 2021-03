Nathan SCHNEIDER (FIXHERO)

Je suis ingénieur ECAM fillière généraliste, en spécialité Usine du Futur, ce qui intègre la conception industrielle ainsi que l'organisation industrielle, notamment le lean managment.

J'utilise régulièrement le logiciel de conception 3D Creo Parametric et ai également de l'expérience avec les logiciels similaires que sont Solidworks et Autodesk Inventor.

Je participe actuellement à un projet de conception et réalisation d'un moteur Stirling qui sera didactisé et utilisé en tant que support de cours à l'ECAM Lyon.

En outre, j'ai eu l'occcasion de me rendre dans l'usine René Pierre -fabriquant de billard et babyfoot à Chalon-sur-Saône- afin de constater les résultats du travail d'un consultant en Lean Manufacturing 2 ans après son passage, ainsi que d'interviewer les responsable Qualité, Approvisionnement et Production de l'entreprise.

Sur mon temps libre, je me forme en autodidacte à l'utilisation de Soundation, un logiciel de Musique Assistée par Ordinateur (MAO). Mon genre de prédilection est donc la musique électronique. Je me repose sur ma culture du genre et ma capacité d'analyse pour me permettre de comprendre quels éléments et détails produisent tels effets sur l'auditeur.

Par ailleurs, je participe au projet d'écriture collaborative Fondation SCP, univers dans lequel une fondation secrète s'occupe de Sécuriser, Contenir et Protéger (SCP) des entités paranormales pour le bien de la population laissée dans l'ignorance. Le rôle des écrivains est d'imaginer une entité puis d'écrire un rapport dans le registre scientifique relatant sa découverte, ses effets, ses procédures spéciales de confinement. Publier un rapport nécéssite la validation de plusieurs membres expérimentés du projet.

Egalement, je suis bénévole au secours populaire, effectuant l'accompagnement scolaire et social d'un jeune collégien venant d'un quartier défavorisé de Lyon, ce qui me permet d'améliorer mes capacités de pédagogie, transmission et communication.

Lorsque les salles étaient encore ouvertes, je pratiquais l'escalade. De plus, j'ai mon brevet A de parachutisme, me permettant de sauter seul dans tout centre école avec l'accord d'un moniteur agréé de la fédération française de parachutisme.