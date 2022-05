Nathanaël HERRBACH

Après un parcours universitaire dans les domaines de l'information-communication, de l'intelligence économique et des expériences professionnelles en communication, marketing et web, mon parcours professionnel s'oriente autour de 4 grands domaines de compétences :

- la communication stratégique

- le marketing et le développement commercial

- l'e-réputation

- la veille et la recherche d'informations



Mes atouts : un profil polyvalent, des méthodes de travail rigoureuses et un niveau d'anglais et d'allemand opérationnel.



Mes compétences :

Communication corporate

Veille

Marketing

Gestion de projet

Relations Presse

Communication interne

E-reputation

Intelligence économique

Marketing opérationnel

Prescription

Développement commercial