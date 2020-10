Nathanael RAZAFINDRABE

Véritable homme d’analyse et de terrain, je suis une personne ne craignant pas les nouveaux challenges. C’est avec humilité que j'affirme être une opportunité pour tout enseigne, de pouvoir bénéficier d’un élément moteur ; capable d'encadrer, fédérer, écouter, apprendre, analyser, innover et réagir de manière rapide et efficace par ma force de propositions. Mes expériences dans le monde professionnel ont forgé mon caractère et m’ont permis de faire face à des situations urgentes dans la sérénité, en sachant m’adapter. N’étant pas de nature à baisser les bras, mes désillusions et mes échecs m’ont au contraire permis d’apprendre et de rebondir. Rigoureux et professionnel, les problématiques sont suivies de près, analysées et des plans d’actions seront mis en place afin que la satisfaction du client soit respectée au quotidien. Mes années de management, peuvent vous permettre de bénéficier de mon expérience dans l'encadrement des opérations et dans la gestion des projets. Malgré mon jeune âge, mes expériences m’ont permis d’acquérir une maturité me permettant d’assurer un management d’équipe de qualité, basé sur la confiance et le développement des compétences. J’ai ainsi appris très jeune à endosser de grandes responsabilités. Conscient de l’expérience restante à acquérir, j'ai toujours soif d'apprendre et de découvrir de nouvelles chose.



Mes compétences :

Force de proposition

Adaptabilité

Rigueur

Autonomie

Leadership