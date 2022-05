Nathanaëlle HAAFF

Employée du secteur bancaire avec une formation diplômante appuyée sur le domaine commercial et de la banque assurance, je suis toujours en quête d’opportunité pour évoluer.



D’une nature positive et dynamique, je ne reste pas sur mes acquis et cherche sans cesse à me surpasser et à apprendre de nouvelles choses. Je n’aime pas la routine, certains ont peur de la nouveauté, ce n’est pas mon cas.



L’enrichissement personnel tout au long de notre parcours professionnel est pour moi essentiel.

La nouveauté, le challenge ne me font pas peur.



L’ambition est un maître mot dans mon vocabulaire.



Je suis également mobile, native du Loir et Cher, j'ai déménagé en région Parisienne.