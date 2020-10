Nawfal BOUSSIYANA (BOUSSIYANA)

Je suis le fondateur de l'agence Naworld, spécialisée dans la vulgarisation du contenu en motion design. Jai acquis une solide expérience en agence et free-lance, en France et Maroc. Actuellement, je vis de ma passion en indépendance depuis plus de 6 ans, pendant laquelle jai pu gagner la confiance de grandes structures, aussi bien nationales quinternationales ainsi que étatique, pour lesquelles jai pu faire un travail de vulgarisation de leurs contenus en motion design, afin de le rendre ludique et compréhensif.



Vous avez un projet de vidéo en tête ? Vous avez une idée à développer ? Nhésitez pas à me contacter pour toute question.