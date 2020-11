Nazarre ANTHONY

Chef de Projets - Responsable d'Affaires -20 ans d'Expérience Télécoms/Transports

Fort de 20 années d'expérience professionnelle dans les Télécommunications/Radiocommunications et les Transports.

Expérience des Télécommunications: Télécommunications, Radiocommunications fixes, mobiles, tactiques, sécurisées, spécifiques additionnelles indoor.

Expérience des Transports : ferroviaire (Lignes classiques et Grande Vitesse) , urbain (tramway, métro, bus/BHNS) maritime, aérien.

Je suis apte à Piloter un Projet (Budget, Planification, Ressources, Qualité, Reporting, etc.) en direct, en MOA ou MOE.

Expérience des contrats (Partenariats-Publics-Privés/PPP), MOA/MOE, conventions de gestion, conventions de mandat, etc.).





Mes compétences :

Aviation

MOA

Organisation

Aéronautique

Télécommunications