Nazha BOUMANE

"Un homme n'est que le produit de ses pensées. Ce qu'il pense, il le devient"- Mahatma Gandhi



J 'ai démarré mon parcours professionnel en Avril 2001 au poste d'assistante commerciale export au sein de la société SIBILLE FAMECA ELECTRIC, plateforme de commercialisation du groupe NOVARC.

Trois ans plus tard, j'ai eu la chance d'évoluer dans cette entreprise en reprenant la responsabilité de l'administration des ventes Export.



Diplômée en Commerce International, je possède une expérience de 8 ans dans l’administration des ventes export en Petites et Moyennes Entreprises.

Au cours de cette dernière expérience, j’ai développé des aptitudes à travailler avec des interlocuteurs de haut niveau (direction générale, direction financière, avocat, etc.). Au contact de ces personnes, j’ai acquis une vision transversale très orientée « business »et un sens des objectifs stratégiques d’une entreprise.



Rigoureuse et organisée dans mon travail, j’ai le sens des responsabilités et recherche avant tout une mission privilégiant le contact avec la clientèle et la pratique des langues étrangères.

Mon dynamisme, mon sens de l’organisation liés à mes qualités relationnelles et mon envie d’apprendre seront les garants d’une pleine réussite dans la réalisation des missions qui me seront confiées.

A présent je suis disposée à partager ma motivation et mes acquis au profit de votre entreprise dans le but de participer activement au développement de votre chiffre d’affaires au travers des projets nécessitants rigueur, réactivité et capacité d’adaptation.



Si mon profil vous intéresse et si tout comme moi vous êtes persuadé(e)qu'ensemble,nous pourrons réussir contactez moi vite!!!



Mes compétences :

IMPORT

ADMINISTRATION DES VENTES

COMMERCE INTERNATIONAL

EXPORT

Management opérationnel et commercial

Gestion de projet

Techniques de paiment a l'international ( credit d

Transport et logistique international