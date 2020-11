Neil Rawson est un architecte britannique qualifié qui vit et travaille entre Paris et Londres depuis 1988.



En tant qu'architecte, Neil est spécialisé dans des projets d'intérieur d'appartements, maisons, hôtels, spas et restaurants haut de gamme. Cela inclut également la conception et la spécification des meubles.



Son expérience a été acquise en travaillant avec des designers tels que Philippe Stark, Patrick Jouin et Andrée Putman.



Des projets ont été réalisés dans les pays suivants:



Europe

Etats-Unis

Koweït

Qatar

Émirats arabes unis

Chine

Hong Kong

Malaisie



Mes compétences :

Architecture

Décoration

Décoration d'intérieur

Design

Interior design