Nelly BLANC

Bilingue japonais, très bonne communicante, réfléchie, créative et ayant une très bonne plume je suis passionnée par tout ce qui touche au culturel, à internet et à l'édition numérique.



Formée sur le terrain en tant que Community Manager; Country Manager Japon et autodidacte, j'ai acquis de solides connaissances du Web 2.0, du monde de l'édition et du marché du livre numérique et enrichi.



En 2014, je créé ma propre entreprise et devient consultant pour la plate-forme SVoD Crunchyroll afin de l'accompagner dans sa communication sur les réseaux sociaux et Internet.



Mon profil LinkedIn :

http://fr.linkedin.com/pub/nelly-a/16/9a0/462



Mes compétences :

Community manager

Veille technologique

Veille stratégique

Photoshop

Traduction japonais-anglais-français

Communication, partenariats

Japon

Marketing

Accessibilité numérique

Internet

Édition

Pack office

Édition numérique

Conduite de projet