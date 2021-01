Nelly BRIDENNE

Très créative (écrivain, rédactrice et éditrice d'une revue), passionnée dœnologie (jury dégustateur), animatrice d'un blog littéraire, curieuse, dynamique, grande lectrice, je suis en recherche d'un poste créatif et motivant.



Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Création artistique

Créativité

Dégustation

Rédaction

Supports de communication

Gestion des commandes

Mise en rayon

Réceptionner les stocks

Merchandising

Techniques de vente

Accueil physique et téléphonique

Conseil commercial

Écriture de fiction

Atelier d'écriture