Nelly JACOB

Conseillère en mobilité professionnelle depuis 18 ans, jai forgé mon expérience à la faveur des postes occupés au sein dorganismes de formation, de Structures de lInsertion par lActivité Economique ou encore du service public de lemploi.



Evoluant auprès de tous les publics, jai ainsi accompagné des jeunes, des demandeurs demploi, des salariés du privé ou de la fonction publique, des bénéficiaires de minimas sociaux, des militaires, et parmi eux, de nombreux bénéficiaires de lobligation demploi (Travailleurs Handicapés).



Au cours de ma carrière, jai travaillé sur des prestations de recherche demploi ou de construction de projet professionnel (prestations Pôle Emploi, Région), des bilans de compétences, ainsi que des dispositifs dédiés aux personnes en situation de handicap (Appui projet, PSOP ou suivi spécifique Cap emploi).



Mes missions actuelles se concentrent sur les salariés rencontrant des problématiques de santé, en activité ou en arrêt de travail, confrontés à un risque fort dinaptitude à leur poste. Cest donc au cœur de la lutte contre la désinsertion professionnelle que je situe mon action. Laccompagnement leur offre la perspective de travailler sur un nouveau projet professionnel et dappréhender les étapes de la reconversion.



Jexerce selon une modalité daccompagnement en distanciel depuis deux ans. Si je nai pas attendu les conséquences de la crise sanitaire plébiscitant le télétravail, cest sous ce format que jentends poursuivre mon activité. Avec un statut de travailleur indépendant, je peux répondre à des besoins très ponctuels ou plus réguliers. Toujours en veille de nouvelles opportunités, nhésitez pas me contacter.