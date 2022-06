Nesrine CHIKH

Je vous propose mes compétences :

Grace à mon expérience de 4 ans, j’ai pu me qualifier dans la gestion financière en tant qu’assistante financière, j’ai décidé de réorienter mon parcours professionnel pour étendre mes connaissances en suivant une formation en gestion de la paie et administration du personnel à IFOCOP;

Aujourd’hui, je pourrais intervenir dans la structure paie d'une entreprise dans le cadre de ma formation actuelle du 21 mars au 22 juillet 2016, soit 600 heures.

Je suis reconnue pour mon sens de l’organisation, ma polyvalence, ma discrétion, ma rigueur et ma précision.

Ma vision d’intégrer le service paie d'une entreprise est dynamique et participative, ce qui permettra d’alléger la charge de travail.

Si vous souhaitez engager un gestionnaire de paie en poste définitif, je vous propose de considérer le stage comme période d'essai



Mes compétences :

Sage

Microsoft Office 2010