Nicolas ACQUAVIVA

Jeune étudiant de 19 ans, passionné par le web design, je suis actuellement en formation par correspondance (Programmateur Web) avec la CNAM Aquitaine.

J’ai pour but d’obtenir à la fin de l’année un Certificat Professionnelle - Programmateur Web et je suis actuellement à la recherche d’une opportunité en alternance. En effet, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière par le biais d’une formation en BTS «Intégrateur des Médias Intéractifs» à la N/ËW Web School à Bordeaux.



Grâce à mes cours, j’ai acquis des compétences en programmation et UX design.



De plus, je me suis forgé une expérience au sein de l’entreprise Tendances Déco à Lahonce (64).



Enfin, (HTML5, CSS3, Java, CMS, MySQL, PHP...) sont des compétences que j’ai développées durant mon parcours.



Mes compétences :

Website Design

MySQL

Java

HTML5

CSS3

Responsive

Autocad

PHP