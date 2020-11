Chef de Projet Web - Consultant IT



J'ai suivi un cursus à l’Ecole Supérieure des Sciences et Technologies de l’Ingénieur de Nancy (ESSTIN), avec une spécialité dans le secteur de l’informatique industrielle, de l’automatique et de la domotique. Afin d’approfondir ses connaissances en ingénierie des systèmes, il a également suivi en parallèle une formation Master ISC.



J'ai focalisé mon expertise sur les technologies du web, avec un certain attrait pour les nouvelles technologies et les objets connectés. Après plusieurs projets européens effectués en tant que chef de Projet IT dans les domaines de l’informatique et de la domotique, je suis passé chef de projet Web. Aujourd'hui je suis IT Officer et je m'épanoui pleinement dans le développement Web.



Plus d'information sur LinkedIn :

http://www.linkedin.com/pub/nicolas-ambroise/32/b04/bb3



N'hésitez à me contacter pour plus d'information :



Nicolas Ambroise



Mes compétences :

PHP

Web

SEO

CSS

JQuery

JavaScript

Adobe Photoshop

Communication

CMS open source

Bootstrap

HTML 5

Drupal

Wordpress