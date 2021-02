Nicolas APER

Mon expérience allie terrain, réalisation de documents imprimés et pilotage d'événements afin d'accompagner une force de vente et pour concevoir, organiser et piloter la communication, les événements et le marketing opérationnel



QUEL SERA MON INVESTISSEMENT ?

Avec mon expertise de la vente et de l'organisation d'évènements, combinées à ma connaissance des arts graphiques , je peux aider à concevoir un Plan de communication, les outils d'aide à la vente, à imaginer les opérations de stimulation et de promotion.



MON RÔLE A VOS CÖTES ?

Concevoir, élaborer et piloter le marketing opérationnel et / ou le plan de Communication :

- Participer au management du projet

- Mettre en place la stratégie marketing et le Plan de Communication

- Elaborer les supports de communication

- Renforcer la valeur des événements avec des actions « sur mesure » (incentive, salons, journée " promo"…)



Une adéquation entre votre mission et mon projet : RENCONTRONS-NOUS !



Vous trouverez mon CV détaillé sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/profile/edit?trk=nav_responsive_sub_nav_edit_profile



Mes compétences :

Marketing

Communication

Arts Graphiques

Nautisme

Management commercial

Evénementiel

Communication événementielle

Marketing opérationnel

Animation des ventes

Événementiel sportif

Webmarketing

Stratégie digitale

Réseaux sociaux

Communication online

Chef de projet

Stratégie de communication

Coordination de projets