Nicolas AULAGNE

20 ans d'expérience dans l’administration des systèmes et réseaux, la relation cliente et le support utilisateur. Anglais courant.



Gestion du Support client :

• Organisation du service,

• Écoute et Motivation des collaborateurs, Coaching



Gestion des incidents :

• Capacité d'analyse et de prise de décision rapide

• Bonne gestion du stress



Administration d'infrastructures systèmes et réseaux

• Vision globale et transversale des systèmes d'informations

• Identification des problèmes, application des changes



Gestion de la relation client :

• Fidélisation des clients, Qualité de services

• Comité de pilotage, mise en place d’indicateurs



Gestion de projets :

• Rigueur, Méthodologie, Fédérateur, Créativité



Mes compétences :

MCSA Windows Server 2003

MCSA Windows Server 2008

MCSA Windows Server 2012

Gestion de projet

Gestion d'équipe

Gestion de la relation client

ITIL Foundation V3

Coordination de projets

Coordination technique