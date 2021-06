Nicolas BAGUELIN

De formation Ingénieur de l'Ecole de Biologie Industrielle de Cergy-Pontoise, j'ai travaillé en tant que consultant de 2000 à 2009 chez CyberConseil pour de nombreux clients de l'industrie pharmaceutique pour conseiller ou réaliser la validation de systèmes informatisés et automatisés et d'équipements, selon les contraintes réglementaires pharmaceutiques françaises, européennes et nord-américaines.



Entré début 2010 chez Valois Pharm dans le groupe Aptar, je mets à disposition l'expertise acquise précédemment sur la validation des systèmes informatisés en étant chargé de mettre en place la politique de validation pour les nouveaux systèmes APTAR qui sont soumis aux exigences de l'industrie pharmaceutique. A ce titre, j'interviens à la fois sur des projets stratégiques (SAP, MES, LIMS, gestion documentaire) que sur la méthodologie projet et le système qualité informatique.



Je mène également en pointillé un travail de chercheur dans le domaine de la littérature rabbinique ancienne. Après une licence d'hébreu moderne (2002-2006), j'ai obtenu un M1 (en deux ans) en études hébraïques, mention très bien. Mon mémoire de recherche s'intitule : les Minim (hérétiques) dans la littérature tannaïtique (rabbins des I-IIIe siècles. J'espère obtenir un M2 dans les années qui viennent en poursuivant ma thématique de rechercher sur les Minim.



Mes compétences :

21 cfr part 11

AJAX

Analyse de risques

BPF

Électroniques

ERP

ERP SAP

FDA

GMP

Hébreu

ICH

LIMS

Qualification

Reglementation

SAP

SPIP

Systèmes d'Information

Validation

WAMP