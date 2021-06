Nicolas BERTRAND

Ecole de commerce, 3 Ans de Grande Distribution chez CARREFOUR, 10 ans (1995-2005) au Groupe Zannier dont 7 à diriger la plus grande chaîne d'outlet Française puis 3 a la tete de Chipie Watches.



Je rejoins Marques Avenue en 2008 pour ouvrir Marques Avenue A6.



2010 naissance de Max&Me "brands distribution", mon agence commerciale avec Andy Warhol by Pepe Jeans, John Galiano, Cavalli, Alexander McQueen underwear, Merc London jusque début 2011.



J'intègre finalement le Groupe Philippe Bouloux (Teddy Smith, School Rag, Kiliwatch et Blue Box) en mars 2011, et relance avec succès les outlets du groupe.



Février 2012, installation à Marseille. Après un court passage au très beau showroom Studio K de Sabine Garnavault pour la maroquinerie Guess, j'integre la grande maison Sonia Rykiel pour mes premiers pas dans le luxe.



Septembre 2014, début d’une grande aventure aux cotes de Stéphane Richard pour contribuer a ses cotes à l’éternelle histoire de Souleiaido.



NB



Mes compétences :

textile

Maroquinerie

Fashion

Vente

Indépendant

Luxe

Force de vente

Prêt à porter

Distribution

Commercial

Management

Retail