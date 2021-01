Nicolas CIROTTE

Titulaire de 2 ans de Licence en Langues Etrangères Appliquées, du diplôme d'Assistant de Direction en Hôtellerie (bac+2) et d'un diplôme européen en tourisme et hôtellerie (bac+3), j'ai poursuivi mon cursus en licence professionnelle guide conférencier au Conservatoire National des Arts et Métiers, afin d'avoir des compétences en tourisme diversifiées alliant la création de projets, la conduite de visites guidées, la maîtrise de l'anglais et l'espagnol...

J'ai obtenu ma carte de guide conférencier à la fin de mes études.



Mes compétences :

Tourisme culturel

Conférencier

Guide