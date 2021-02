Nicolas COGNON

Ingénieur projet à dominante mécanique,



Je dispose des compétences professionnelles suivantes :

- Réalisation d'études de faisabilité.

- Ecriture de devis clients.

- Conception de systèmes mécaniques.

- Négociation et suivi des fournisseurs et sous-traitants.

- Gestion de projet.



Polyvalent et de nature curieuse, je sais faire preuve de toute l'autonomie nécessaire pour mener à bien mes projets ou missions.

Communicatif et respectueux des personnes, je sais très bien m'intégrer pour travailler ou coordonner une équipe déjà en place.



Compétence :

CAO : CATIA v5, SolidWorks, AUTOCAD

Simulation : ANSYS, I-DEAS, Mathlab, Simulink

Divert : Pack Office, MS Project, MS Access, VBA



Anglais : Courant ; TOEIC (840pts en 2007)



Mes compétences :

Catia v5

Autocad

MS Access

MS Project

ANSYS Workbench

Mécanique

Aéronautique

Management