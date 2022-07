Nicolas COUDEVILLAIN

De formation technique, complétée par un cursus en gestion des entreprises,les années passées au service de l'industrie m'ont apporté une large culture d’Entreprise, dans les domaines :



- De la gestion de projets en informatique industrielle,gestion de production.

- De l’organisation de la gestion de production et de la logistique.

- Du management et de la motivation d’équipes de production.

- De la gestion des relations clients/fournisseurs, tant internes qu’externes.

- De l’amélioration continue (lean manufacturing, Kaisen,5S,...).

- De la mise en place de systèmes Qualité et Sécurité (ISO 9001,Système de Management de la Sécurité (suivant norme ILO OSH).

- Du support stratégique au développement de l’entreprise.



Mes motivations :



Le goût du Challenge. La recherche de l’amélioration continue.Le respect des valeurs, la définition et le maintien d’un cadre de référence.Positionner et maintenir les équipes, l’entreprise, en tant que leader.



Mes convictions :



Mes différents secteurs pratiqués (ingénierie informatique, aéronautique, équipementier agro-alimentaire, automobile, second œuvre du bâtiment), m’ont confirmé qu’être à l’écoute des autres, apprendre à connaître les différents métiers, leurs organisations, échanger, étaient des plus motivants pour avancer et réussir bons nombres de challenges industriels.



Mon objectif :



Mettre à disposition d'entreprises en quête de challenge,de compétitivité et de performance industrielle, de motivation de leurs équipes,mes acquis et mes convictions.



Mes compétences :

GPAO

Amélioration continue

Gestion de Production

Qualité

Organisation industrielle

MAPICS

Automobile

Aéronautique

Gestion de projet

Management