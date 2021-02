Nicolas DÉAGE

C'est après 11 ans passés dans le développement foncier et le montage dopérations dans la grande distribution que j'ai décidé de rebâtir un projet alliant développement, expertise foncière et convictions personnelles. Javais besoin de donner plus de sens à mon travail.



Convaincu de la profonde nécessité dune transition énergique, j'ai souhaité me tourner vers un développement plus réfléchi, vers une urbanisation raisonnée, en adéquation avec notre environnement.



La France a engagé depuis plusieurs années sa transition énergétique afin de réduire son impact climatique et garantir sa sécurité énergétique. Les objectifs en matière d'énergies renouvelables sont ambitieux. Il s'agit de porter à 33% leur part dans le mix énergique national.



Aujourdhui, je suis fier d'intégrer la société H2air, dans l'équipe de Nicolas Ripert. Je m'investis maintenant pour développer des projets de centrales solaires au sol ou flottants. Nous partageons un ADN commun. Notre métier consiste principalement à rechercher du foncier, assurer sa sécurisation, monter lopération, animer la concertation publique et assurer le lien avec les services de l'état pour obtenir les autorisations administratives.