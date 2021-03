Nicolas DEVISSCHER

L'histoire d'un jeune étudiant et entrepreneur, passionné par le marketing digital et le graphisme !



À travers mon parcours, j'ai pu réaliser différentes expériences professionnelles dans le domaine de la communication. Tout a commencé par un simple stage facultatif réalisé lors de ma première année de licence, aujourd'hui j'entreprends et alimente mon propre business sur internet !



Déterminé et volontaire, je suis constamment à la recherche de nouvelles expériences professionnelles qui me permettent d'élargir mes compétences et de me mettre au défis.