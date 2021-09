Nicolas DUPEYRON

Dessinateur en mécanique depuis plus de 5 ans, Je suis actuellement en poste au sein de LAFON Technologies à Bassens ( 33), société spécialisée dans le matériel et les équipements pétroliers. Je travaille au bureau d’études à la conception de distributeurs de carburants ( automobile et aviation),terminaux de paiement, bornes de recharge pour voitures électriques.

J’assure également le suivi des phases de prototypage et d'industrialisation.

J’ai précédemment travaillé chez SOCREMA en tant que dessinateur à l’intégration de matériels vibrants ( bols et rails vibrants ).



Mes compétences :

Conception mécanique CAO