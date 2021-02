Nicolas DUVAL

Enfant et déjà obsédé par le visuel je dessinais mes propres pochettes de disques, je passais des heures à créer des logos pour des marques imaginaires ou réinventais ma paire de Nike. J'aime le design graphique comme j'ai aimé mon enfance.



Aujourd'hui je m'obstine à créer et imaginer des expériences engageantes au sein de réelles stratégies digitales. L'utilisateur est au centre de mes intérêts et j'ai pour but de marquer son esprit. Je ne suis pas seulement là pour rendre les choses jolies, je suis là pour résoudre des problèmes, pour trouver la meilleure solution.



Mes compétences :

Graphisme

Adobe After Effects

Ux design

User interface design

Communication