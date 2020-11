Nicolas FERCHAT

Mes compétences :



Activités des déchets :

- Dimensionnement / Réponse aux appels d'offre des marchés publiques de collecte des déchets

- Géolocalisation embarquée destinée à la collecte des déchets (installation, paramétrage et administration des outils GPS, guidage sur circuits,...)

- Digitalisation et développement d'outils WEB

- Exploitation d'un Centre de Tri et d'une décharge



Système d'Information Géographique :

- Catalogage et règles de diffusion des données SIG

- Mise en place outils Web et Mobile (cartographie interactive)

- Administration et traitement des données SIG

- Gestion d'un parc logiciel SIG

- Cartographie d'édition

- Traitements des fichiers cadastraux EdiGEO/MAJIC3

- Dématérialisation des documents d'urbanisme



Imagerie Aérienne :

- Conception de drones homologués DSAC/DGAC

- Photogrammétrie et orthophotographie par Drone

- Formation au télépilotage de Drone