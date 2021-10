Nicolas GATIMEL

Avec plusieurs années d'expérience dans les services informatiques, j'ai pu acquérir de solides compétences en gestion de projet en intervenant sur des missions à chaque étape d'un projet : du développement à la responsabilité d'équipe.



Grâce à la variété de mes missions et ma capacité d'adaptation, j'ai pu intervenir dans des secteurs d'activités très différents (industrie, pharmaceutique, bancaire, grande distribution).



Compétences

- Conduite et suivi de projets : écoute et recueil du besoin client, rédaction de cahiers des charges et spécifications, relations avec les éditeurs ou les équipes de développement, suivi des réalisations et préparation des phases de recette et de mise en production.

- Certifications ITIL v3 Foundation et Professional Scrum Master I



Mes compétences :

Office

MOA

VBA

TMA

Infogérance

ITIL

Visual Basic

Gestion de projet

Conseil

MOE

PL/SQL