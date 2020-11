Nicolas GIBILARO

• Conseiller/assister les entreprises dans l'organisation, l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique sécurité

• Sensibiliser et former les salariés à la démarche HSE et à la prévention des risques

• Connaissances des normes ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

• Identifier et analyser les dysfonctionnements, non-conformités et proposer des actions correctives et préventives

• Maitrise dans la mise en place de la méthode d'évaluation des risques professionnels (Document Unique)

• Réalisation d'audits dans les domaines QHSE et hygiène alimentaire

• Compétences en informatique : Maitrise du pack office.

Autres compétences : IPRP (enregistrement auprès de la DIRECCTE); Certificat d'auditeur interne.



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis 2017 (en poste) : RESPONSABLE SECURITE/Environnement, entreprise d'accueil : Destination



2015-2016 : COORDINATEUR SANTE/SECURITE, entreprise d'accueil : Coca-Cola (Avril 2015 - Mars 2016, Sud-Ouest),

. Animation/sensibilisation Santé/Sécurité (Analyse de risques préliminaires à une opération, description par l'arbre des causes dans le cas d'un presqu'accident/Atteinte bégnine/accident, Plan de prévention, Protocole de sécurité, respect des règles d’Hygiène/Sécurité),

. Animation du système de gestion de la Santé/Sécurité (Accueil Sécurité des nouveaux entrants, validation des produits chimiques),

. Gestion du reporting Santé/Sécurité et Condition du travail (Audits, Animation de réunions, Force de proposition pour plan d’action correctives/préventives, pénibilité).

. Amélioration des conditions de travail (consigne de sécurité, fiche de sécurité au poste, évaluation poste de travail, revue sécurité)



2014 : CONSULTANT FORMATEUR EN SANTE AU TRAVAIL, entreprise d'accueil : IPRP (3 mois, Sud-Ouest)



2013 : RESPONSABLE HSE, entreprise d'accueil : Nutrition et Santé (6 mois; Haute-Garonne),

• Prévention et protection des salariés,

. Piloter le processus d’enquête et d’analyse d’accidents et mise en place d'actions préventives/correctives (arbre des causes, QRQC, 5M),

. Amélioration des conditions de travail (consigne de sécurité, fiche de sécurité au poste, évaluation poste de travail, pilotage de groupe de travail concernant l'ergonomie, revue sécurité),

. Conduite de campagne de sensibilisation à la sécurité et veille sécurité,

. Interface avec les divers services de l'entreprise

• Pilotage de groupes de travail concernant la démarche d'évaluation des risques professionnels,

• Participation à la réalisation du diagnostic pénibilité,

• Communication/Animation/Sensibilisation concernant l'hygiène, la sécurité et l'environnement avec suivi de plan d'action.



2011-2012 : CONSULTANT EN PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET HYGIÈNE ALIMENTAIRE, entreprise d'accueil : SSA Ingénierie Conseil Formation (6 mois; Ile de la Réunion),

• Conseiller les entreprises dans l'organisation, l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique sécurité,

• Formations/audits en sécurité, en prévention des risques professionnels et en hygiène alimentaire.



2010 : INGENIEUR SECURITE, entreprise d'accueil : Biscuiterie LU (Groupe Kraft) (6 mois, Gironde)

• Refonte du Document Unique avec réalisation d'audits et de formations,

• Réalisation et mise en application de diverses procédures (évacuation, incendie),

• Audits et mise en place de fiches de sécurité au poste/machine avec réunions de suivi,

• Mise en place et suivi quotidien de plans d'actions correctifs et préventifs.



2008-2010 : ANIMATEUR SECURITE, entreprise d'accueil : LNUF (Lactalis Nestlé ultra frais) (18 mois, Lot et Garonne)

• Prévention et protection des salariés

. Analyse des Accidents de travail et suivi statistiques,

. Animation de réunions (CHSCT, réunion d'accueil nouveaux entrants),

. Animation sécurité mensuelle sur divers thèmes sécurité.

. Mise à jour/ suivi du document unique (évaluation des risques professionnels),

• Projets menés transversalement

. THESE PROFESSIONNELLE : Mise en place d'une approche participative et ludique afin de tendre vers une culture efficace (formation des salariés a



Mes compétences :

Hygiène

Relationnel

Organisation

Sécurité

Environnement

Qualité

Autonomie

Management