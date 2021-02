Nicolas GIHR

Photographe professionnel et retoucheur dans le domaine de la publicité et de l'édition, je suis indépendant après 7 ans passés au sein de l'agence de publicité Memory.

J'ai travaillé pour des clients tel que Moët & Chandon, Revlon professional, Le livre de Poche.

Ma connaissance de la lumière, des techniques de prise de vue (argentique et numérique), de la retouche et du montage numérique me permet de créer des images fortes et pertinentes.



Mon expérience en agence m'a apporté une vue d'ensemble sur l'intégralité de la chaine graphique, ce qui me permet d'échanger avec les différents intervenants qui sont amenés à travailler avec les images que je produits (graphiste,éxé, imprimeurs...)



Je me passionne pour les nouvelles technologies et le monde de l'image en général ce qui me permet de changer mon regard sur les choses et de réaliser des images dans l'ère du temps.



Mes compétences :

Publicité

Photographie

Adobe Photoshop

Cosmétique

Luxe