Nicolas GUERDIN

Mon entreprise a été fondée en 2012 et a une longue expérience dans le domaine du particulier, mais aussi dans l'entreprise PME, PMI, les Armées (Terre, Marine, Air, Gendarmerie, Pompiers, Police), les collectivités territoriales - locales



Mon équipe est composée de professionnels hautement qualifiés et motivés, tous experts dans leur propre domaine. Grâce à leurs nombreuses années d’expériences, ils sont capables de fournir des services complets et de premier ordre à nos clients (Ex : Matériels de sports, Gardes du corps, Transporteurs VIP, Transferts, Protections de biens, Yatchs de luxe, Joailleries de Haute gamme, Organisations d’événements, Recherche de Matériels divers - d'Artisans, etc... ).



Nous sommes fiers de fournir un service clientèle d’exception vous garantissant une satisfaction de 100%.



