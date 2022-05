Nicolas GUILLON

Travaillant dans des domaines multi-techniques depuis 2009, je suis à même de gérer tout type de bâtiments dans tous les corps d'état.



En charge de l'entretien de patrimoine immobilier dans le cadre des réglementations, j'ai à de nombreuses reprises mis en place, suivi et géré des budgets de marchés de travaux et d’entretien.



Dans le cadre de la préparation, et suivi de Plan Stratégique de Patrimoine (gros entretien pluriannuel), je suis à même de mettre en place des prescriptions techniques par la rédaction des cahiers des charges techniques particuliers pour les réalisations courantes et les différents marchés de travaux ou de

service.



Le pilotage et suivi de réalisation de travaux de maintenance tout corps d'état, la planification, l'organisation, le contrôle et la réception de travaux de différents intervenants ainsi que le suivi

des évolutions techniques et des normes des différents domaines font partis de mes missions quotidiennes.



Le management d’équipes administratives et techniques font également partis de mes compétences.



Mes compétences :

Gestion de marché d'entretien et de travaux

Gestion de budgets

Management d'équipes pluridisciplinaire

Rédaction de marchés public et privé

Pilotage et suivi de réalisation de travaux TCE

Mise en place des prescriptions techniques