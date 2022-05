Je suis Nicolas Guillory, après un master en handicap, santé et vieillissement, j'ai décidé de me spécialiser dans les massages bien être.





J'ai étudié en Thaïlande afin de m'inspirer et apprendre des méthodes traditionnelles de massages et de médecine asiatique.



Je suis diplômé de l'école médicale traditionnelle WAT PO CHETAWAN de Bangkok en Thaïlande, des formations professionnelles suivantes :



Massage des pieds/réflexologie

Massage Thaï professionnel

Massage relaxant à l'huile

Massage anticellulite



Mes compétences :

Massage en entreprise