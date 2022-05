Nicolas GUINAND

Pour le compte de la SSII NovaCom, j'assure au sein BNP Paribas BDDF / Cash Management, la conception et le développement d'une application de facturation dédié aux clients "grands comptes" bénéfiant d'une tarification de gestion de comptes hors catalogue.



Mis en œuvre et étapes

____________________________

• Gestion de projets MOE

• Développement complet de la solution

• Maintenance corrective et prise en charge et planifications de la maintenance évolutive



Compétences techniques

____________________________

• Langage..............SQL | VB.Net | VBA | WLangage

• IDE & outils.........Microsoft Visual Studio | WinDev21 | WebDev 19 | Talend DA

• SGDBR................SQL Server | MySQL | HFSQL | Access

• Progiciels............Microsoft Office 2010 | Adobe Acrobat / PhotoShop | IBM Lotus Notes

• Méthodes...........Scrum | UML2.0

• OS.........................Windows XP - 7 | MacOS 7 - X





Domaines fonctionnels

____________________________

• Banque / assurances

• Protection sociale

• Diagnostic clinique et R&D

• Contrôle Interne

• Assurance Qualité

• Formation



Mes compétences :

