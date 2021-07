Nicolas GUIOLLOT

Après 16 années d'engagement associatif en banlieue nord de Paris, je m'investis désormais dans le médico-social. Pendant quatre ans, j'ai assuré l'ouverture et la direction d'un nouvel établissement pour personnes âgées dépendantes dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Je dirige actuellement, à Rueil-Malmaison, un EHPAD associatif innovant accueillant 87 résidents atteints de troubles cognitifs.

Curieux de la ville et de ses interactions, sociales et générationnelles, je m'intéresse à tous les tissages urbains.

Pour donner recul et perspective à cet engagement, j'ai entrepris un parcours d'Executive Doctorate in Public Affairs à l'université Paris Dauphine.



Mes compétences :

Management

Formateur

Accompagnement individuel

Politique de la ville

Économie sociale et solidaire

Philosophie

Intercultural exchange

Médicosocial