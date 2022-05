Nicolas HANH

Pourquoi me faire confiance ? Quelles sont mes prestations ? Qui suis-je pour vous accompagner ? Qu'est-ce que je peux concrètement apporter de plus à votre activité ?... Des questions qui vous sont sûrement venues à l'esprit en consultant mon profil.





Ma vision :



Vous savoir autonome et maître de votre communication aligné pleinement avec votre ADN de marque dans le but d'apporter plus de valeur à vos clients et un développement majeur de votre activité.



Mes passions, mon expertise :



Que vous soyez un indépendant (entrepreneur, coach, expert) ou une entreprise (startup, TPE, PME), je vous accompagne si votre activité se situe dans le domaine de l'entrepreneuriat (aide à la création d'entreprise, outils marketing etc.) et du bien-être (développement personnel, gestion du stress etc.).



Je renforce mon expertise chaque jour sur ces thématiques qui me passionnent depuis plusieurs années.



Mes talents, mes dons à votre service :



Grâce à mes talents de communiquant et mon approche empathique je vous apporte un effet miroir sur la façon dont vous voulez vous faire connaître auprès de vos futurs clients et échanger avec votre communauté actuelle.



Plus qu'un métier, une vocation :



Communiquer avec les médias, sur les réseaux sociaux et par l'organisation d’événements, un métier passionnant qui m’est apparu tout au long de ma vie et qui est devenu aujourd'hui une vraie vocation.



Votre meilleur ambassadeur, ma mission :



Garantir la fidélité à vos valeurs pour valoriser votre activité ancré dans votre ADN de marque est la mission que je m'engage à accomplir.



Mes valeurs, ma force :



Intégrité / Respect / Bienveillance / Honneur / Humour / Ouverture d’esprit / Justice / Détermination / Partage / Excellence / Justesse





Vous l'aurez compris je veux vous apporter le meilleur et vous accompagner grâce à mes services réalisés sur mesure en fonction de vos besoins.



Je suis heureux à l'idée d'échanger avec vous alors contactez-moi pour obtenir plus de renseignements.