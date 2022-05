Nicolas HEUGEL

Actuellement en Mastère Spécialisé en Systèmes Embarqués à Supaéro après un diplôme d'Ingénieur en Systèmes Embarqués de l'Institut Supérieur d'Electronique de Paris en apprentissage.



Un aperçu de mes compétences techniques :



- Software development : C/C++, .Net, Java

- Real-time operating systems : RT-POSIX, Xenomai

- Real-time languages : SCADE/Lustre, SDL

- Embedded software : Scheduling, Software safety

- System and software modeling : UML/SysML, AADL, Petri Nets, Altarica, Matlab/Simulink

- System engineering : Certification, Computer safety, EMC, System Dependability, Fault tree analysis

- System control : Feedback control, Signal processing

- Networks : Real-time networks and protocols, networks safety

- Energy : Actuators and converters, embedded electrical networks



Mes compétences :

Programmation

Systèmes embarqués

Avionique

Sureté de fonctionnement

Sécurité informatique

Réseaux embarqués

Ingénierie système

Modélisation logicielle

Traitement du signal