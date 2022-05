Nicolas HINFRAY

Fort de plus de huit ans d’expérience professionnelle dans la vente en B2B, le marché de l'équipement sportif et le développement international, je dispose également d'une solide formation en Management tournée vers le Marketing et les Pratiques Commerciales.



Je m'intéresse à la marque, l'offre de services et la stratégie digitale. J'ai beaucoup travaillé à l'étranger, notamment Europe et Amérique du Nord, et au contact des secteurs du sport, de la publicité et du tourisme. J'ai déjà organisé des événements professionnels ou publics et encadré des petites équipes commerciales.



Mes compétences :

FileMaker Pro

Voyages