Bonjour,



Je suis un jeune éducateur sportif diplômé d'état (BPJEPS)



Je travaille actuellement au sein du club de football de l'ACBB ainsi qu'à l'office municipal des sports (OMS)de la ville d'Issy-les-Moulineaux.



Je travaille également à mon compte et donne des cours particuliers de remise en forme à domicile ou en extérieur aux beaux jours.



Je propose des cours :



- de renforcement musculaire,

- d'assouplissement,

- d'entretien du corps.



Selon vos besoin :



- LIA,

- cardio,

- abdos-fessiers,

- préparation à une compétition, une manifestation...





Je vous élabore un programme de (re)mise en forme.





Possibilité d'accompagnement pour coaching à l'extérieur (courses, jogging, conseils cardio et respiratoires, parcours de santé)





N'hésitez pas à me contacter. Mes prix pratiqués sont très avantageux par rapport à ceux du marché.



Sportivement.





Nicolas.hucher@live.fr 0660247185



Mes compétences :

Animateur

Animateur sportif

Coach

Coaching

Éducateur

Football

Sport