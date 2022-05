Nicolas HUET

Avec 5 années d'expérience dans l'administration de réseaux informatiques, j'ai su m'adapter à différents environnements (PME-Groupe - secteur privé/public) et cela m'a permis de devenir autonome et persévérant dans mon travail. Je suis capable de gérer l'administration et la surveillance d'un parc informatique et les incidents de production.



Aujourd'hui, je souhaite un poste d'administrateur systèmes et réseaux idéalement sur Clermont-Ferrand sinon l'Auvergne ou Lyon.



Mes compétences :

LAN, WIFI

Exchange 2010

Shoretel

Windows XP, Vista, 7 et 8

Microsoft Office 2003, 2010 et 2013 et Visio 2010

TrendMicro Worry-Free Business

Hyper-V

Windows Deployment Service

Administration de serveurs

Maintenance informatique

Gestion de projet

Administration réseaux

Administration système

Gestion de parc informatique

Debian

Active Directory

OpenSuse