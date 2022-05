NH Impression est imprimeur conseil et bureau de fabrication.



Imprimeur conseil, car notre rôle est d’accompagner et de conseiller nos clients. Nous optimisons les coûts de fabrication, nous préconisons les supports d'impression mais également, en amont de la fabrication, nous assurons la coordination méthodologique et technique avec les graphistes afin de garantir une qualité optimale.



Bureau de fabrication, car nous sommes en mesure de proposer à nos clients des devis pour la réalisation de tous leurs supports imprimés. En fonction du projet, nous proposons la solution la plus adaptée d’un point de vue technique tout en tenant compte des contraintes budgétaires et des délais impartis pour la production.



Vous n’avez qu’un interlocuteur pour l’impression de tous vos supports imprimés.



Nicolas Hutter, gérant de NH Impression, a exercé la profession de chef de fabrication pendant quatorze ans comme salarié dans l'édition et le jeu, puis durant cinq ans comme consultant et chef de fabrication freelance dans les industries graphiques.



Notre réseau de fournisseurs nous donne accès à un vaste parc machines en impression offset traditionnelle ou H-UV (format 36x52 à 130x185 et de 4 à 8 groupes en retiration), mais également en numérique indigo, sérigraphie, rotative et offset UV. Ces solutions permettent l'impression sur papiers (couché, offset, création), adhésifs, cartons, tissus, bâches, pvc ou polypro.



Nous proposons également un large éventail de finitions et de façonnages (piqûres, dos carré, couture, reliure cartonnée, wire’o, encoches, perforation, dorure, gaufrage, vernis, pelliculage, cartonnage, contrecollage, découpe, collage, etc).



Nous assurons également la logistique : routage, répartition, suivi transport et stockage



Nos clients sont issus de secteurs assez divers : entreprises du BTP, haute couture, traiteur haute gamme, galeries d'art, associations, PME, collectivités locales, grande distribution, fédérations sportives, agences de communication et graphistes.



PRODUITS RÉALISÉS :

Flyers, affiches, tracts, têtes de lettres, cartes professionnelles, cartes de correspondance, dépliants, brochures piquées avec points métal ou points boucles, brochures reliées en dos carré collé ou cousu, brochures wire’o, PLV, présentoirs, panneaux, PLV de sol, totems, étuis, boîtes, coffrets, présentoirs, fourreaux, cartes à jouer, rapports financiers, catalogues, plaquettes institutionnelles, livres à couverture contrecollée, romans, stickers décoratifs vinyle découpés à mi-chair, cartes PVC, cartes avec overlay, règles, classeurs, adhésifs vinyle, panneaux PVC, vitrophanies, drapeaux en tissu et autres supports de communication, la liste n’étant pas exhaustive.



• Connaissance globale de la chaîne graphique ainsi que des matériels et techniques utilisés en :

– photogravure et pré-presse.

– impression offset feuilles, rotatives et numérique.

– finition et façonnage (pliage, couture, brochage, reliure, pelliculage, vernis, gaufrage, dorure, etc.).

– cartonnage (découpe platine ou massicot, contre-collage, etc.).

• Coordination de la production de l’ensemble des travaux.

• Établissement et optimisation de toutes les demandes de devis suivant les cahiers des charges.

• Achat du papier.

• Élaboration des rétroplannings de production.

• Préparation et émission des bons de commande.

• Contrôle des fichiers PDF avant l’envoi chez l’imprimeur.

• Organisation, supervision et contrôle du travail des intervenants de la chaîne graphique (graphistes, photograveurs, imprimeurs, cartonniers, façonniers, conditionneurs, etc.) dans le respect du cahier des charges.

• Contrôle qualité à chaque étape de la production.

• Présence au calage si le dossier le requiert.



Mes compétences :

Imprimerie

Conseil

Packaging

Édition

Pao

PLV