Nicolas JANIAK

Suite à une année de classe préparatoire Maths spé ATS, j’ai réussi le concours d’entrée de l’ENSEA (École Nationale de l’Électronique et de ses Applications) dans l’optique d’obtenir le titre d’ingénieur des techniques industrielles par apprentissage.



La formation d’ingénieur par alternance m’attire particulièrement car elle me permet d’acquérir de nombreuses compétences professionnelles tout en approfondissant mes connaissances.



Je suis titulaire d’un Diplôme Universitaire Technologique Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII). Au cours de mes années d’études, j’ai acquis de nombreuses aptitudes qui me permettent de manier des logiciels d’informatique industrielle et d’étudier différents montages électroniques.



Je maitrise différents langages de programmation tel que le VHDL, C, C++ et le JAVA, ainsi que différents logiciels tels que le pack office (Word, Excel, Powerpoint), Proteus, Quartus II, EAGLE, MatLab, Telelogic DOORS.



J'effectue mon alternance à Aubay au rythme bi-hebdomadaire où j'y acquiers des compétences techniques au sein de l'équipe de système interne, et y développe des connaissances en système et réseau.