Nicolas JEGOUIC

Ingénieur Agronome (ENSAT) spécialisé dans l'Amélioration des plantes et la Sélection Variétale, j'ai eu l'occasion d'acquérir un panel de compétences/aptitudes variées au cours de différentes expériences, parmi lesquelles:

- à La TAPY (station de recherche appliquée cerise et raisin):

. une expertise technique viticole (variétés de table, techniques culturales, filière)

. une rigueur expérimentale et un esprit méthodique (mise en place d'essais statistique)

. une efficacité dans la gestion de projets (autonomie, prospective et qualité d'animation ayant mené à la fondation d'une association professionnelle)

. une très bonne maîtrise des outils informatiques (bureautique, administration de réseau, gestion de base de données)

. une connaissance de la filière agricole

. des qualités de gestion d'équipes et d'animation (équipe de terrain, groupe de travail, stagiaires)



Mes compétences :

Internet

Informatique