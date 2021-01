Nicolas JOALLAND

Etudiant à l'ICAM, j'ai décidé de choisir la voie de l'apprentissage afin d'allier formation théorique et pratique.



Mon objectif est de m'insérer au sein de l'entreprise, découvrir un nouveau milieu, acquérir de nouvelles connaissances et apporter les miennes.



Je suis entreprenant, leader et motivé.



Mes compétences :

Autonomie

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Aisance relationelle

Microsoft Access

Microsoft Office

Meneur

Gestion de projet

PSC1

SolidWorks

Goût de l'animation

Responsabilité

PL7 Pro

Rigueur

Sens du contact

Curieux