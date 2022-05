Nicolas JOLIVET

Evoluant dans l’informatique depuis plus de 15 ans, j’ai une expérience importante dans le support, la gestion (basés sur ITIL) et les projets liés aux infrastructures et aux applications. Mon parcours varié m’a permis d’appréhender de nombreux aspect de l’informatique (gestion de projets, management, infrastructure, recueil des besoins utilisateurs, gestion du plan de reprise, formation, ...) ainsi que les contraintes de traçabilité et besoins qualités liés à l’environnement pharmaceutique. Mon poste actuel demande une bonne gestion des coûts, le respect des niveaux de services et la capacité à coordonner le travail d’équipes distantes ou locales afin de fournir le service le plus adapté à nos clients.



D’un point de vue personnel, je suis très attaché à fournir un service de qualité à mes clients et je reçois d’excellents retours quant à mes capacités d’organisation et de communication.



Mes compétences :

Management

Management de projet

Informatique

Industrie

Support

GMP

Innovation

Infrastructure

ITIL