Nicolas JONCOUR

Après avoir fait mes études dans le domaine de l'électricité et plus particulèrement en courants faibles pour les systèmes de sécurité incendie et intrusion j'ai intégré une entreprise-JURET en bureau d'étude incendie.

Par la suite, j'ai intégré la socièté SSICoor une filliale de la société de conttôle technique BUREAU VERITAS, pour laquelle j'étais coordinateur SSI.

Depuis 2014, la société SSICOOR a été racheté par le groupe Systéa, spécialisé dans le domaine de la sécurité incendie.

Le groupe Systéa est leader sur le marché national de la sécurité incendie.

Basé à Angers(49) je suis en charge de l'ensemble de la région des pays de la Loire.



Mes compétences :

Cnpp

Coordination

Coordination SSI

Courants faibles

ERP

Ines

Sécurité

Sécurité ERP

Sécurité incendie

SSI

système de sécurité

Système de sécurité incendie